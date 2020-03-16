Avunç’un hedefi Gayretköy’ü başarıya taşıma

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun futbol karşılaşmalarının en erken başlama tarihi olarak 4-5 Nisan 2020’yi açıklamasından sonra bu tarihte başlayacak BTM İkinci Lig 7. Gruba hazırlanan kulüplerden biri de Gayretköy olacak.

Ömer Faruk Tekin’in başkanlığını yaptığı Gayretköy, yeni sezona camianın içerisinden çıkmış olan Erol Avunç yönetiminde hazırlanıyor. Erol Avunç, Gayretköy’ü başarıya taşımayı hedefleyecek.

Korona virus tehlikesi nedeniyle şu anda antrenman yapmayan Gayretköy, BTM İkinci Lig 7. Grupta Serhatköy, Akçay, Yeşilyurt, Mevlevi ve Gaziveren ile karşılaşacak. Gayretköyligin ilk haftasında ise Yeşilyurt’u konuk edecek.