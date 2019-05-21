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Avunçlar disiplinlik

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Avunçlar disiplinlik
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Serhatköy ile Gayretköy arasında yapılan BTM 2. Ligi 2. Grup karşılaşmasında Gayretköy futbolcuları Ufuk Avunç, rakip takıma yönelik küfürlü söylemleri ile saldırı ve darp eyleminden, İsa Avunç ve Musa Avunç ile Gayretköy yöneticisi Erol Avunç, rakip takım futbolcularına ve hakeme karşı saldırı ve darp eylemlerinden Disiplin Kuruluna sevk edildiler.

Yine aynı maçta, Serhatköy yöneticisi İltaç Keçeli, rakip takım futbolcularına yönelik saldırı ve darp eylemlerinden dolayı ayrıca her iki takım da Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

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