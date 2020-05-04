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Avunç: Gençler alt liglere bedelsiz verilmelidirler

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Erol Avunç, “Üst liglerde süre bulamayan genç oyuncular, alt liglere bedelsiz verilmelidirler. Gençler, BTM liglerinde daha çok oynama süresi bulacakları için de kendilerini geliştireceklerdir.” açıklamasını yaptı

Avunç: Gençler alt liglere bedelsiz verilmelidirler

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle de BTM İkinci Ligin başlaması ile ilgili belirsizlik de sürüyor.

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Gayretköy’ünantrenörü Erol Avunç,BTM Liglerinin gelişmesine yönelik açıklamalarda bulunurken, “Üst liglerde oynayan ve fazla süre bulamayan genç oyuncular alt liglere bedelsiz verilmelidirler.

Gençler,BTM Birinci Lig ve BTM İkinci Ligde daha fazla oynama şansı bulacaklar. Kendilerine daha çok oynamasüresi bulacakları için de kendilerini geliştirme yönünde fırsatları olacak.” ifadelerini kullandı.

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