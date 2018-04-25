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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın akşam oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın gece TSİ 22.05'te sahaya çıkacak.

Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.Karşılaşma TRTSPOR ekranından canlı yayınlanacak.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

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