Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:
Napoli - Arsenal
Villareal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.
Yarı finalde Napoli-Arsenal'den gelecek takım Villarreal - Valencia galibiyle eşleşecek. Benfica-Frankfurt'tan gelecek takım da Slavia Prag-Chelsea eşleşmesinden tur atlayan takımla oynayacak. Yarı finaller de 2-9 Mayıs'ta.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: