Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:



Napoli - Arsenal

Villareal - Valencia

Benfica - E. Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea



Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.

Yarı finalde Napoli-Arsenal'den gelecek takım Villarreal - Valencia galibiyle eşleşecek. Benfica-Frankfurt'tan gelecek takım da Slavia Prag-Chelsea eşleşmesinden tur atlayan takımla oynayacak. Yarı finaller de 2-9 Mayıs'ta.