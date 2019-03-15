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Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belirlendi

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Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belirlendi
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:

Napoli - Arsenal
Villareal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.
Yarı finalde Napoli-Arsenal'den gelecek takım Villarreal - Valencia galibiyle eşleşecek. Benfica-Frankfurt'tan gelecek takım da Slavia Prag-Chelsea eşleşmesinden tur atlayan takımla oynayacak. Yarı finaller de 2-9 Mayıs'ta. 

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