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Avrupa'da futbola ara vermeyen tek ülke: Belarus

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Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da spora ara vermeyen tek ülke Belarus. Stadyumlara giden taraftarlar, takımlarını desteklemenin, virüse maruz kalmaktan daha önemli olduğunu söylüyor

Avrupa'da futbola ara vermeyen tek ülke: Belarus

Koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. Çoğu ülkede hayat durma noktasına geldi, insanlar evlerine kapandı. Spor müsabakaları da salgın nedeniyle ertelendi ya da iptal edildi. Avrupa'da spora ara vermeyen tek ülke Belarus. Üstelik maçlara seyirci de alınıyor.

Zirve takipçilerinden Torpedo-BelAZ takımının Belshina ile evinde oynayacağı maç için hatırı sayılır bir kalabalık stada geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maç öncesi ve sonrasında tedbirler üst düzeydeydi. Görevliler stat giriş ve çıkışlarında ateş ölçümleri yaptı. Ancak salgın taraftarın çok da dikkat ettiği bir husus değildi. Onlara göre takımlarını desteklemek virüse maruz kalmaktan daha önemli. 

Torpedo-BelAZ taraftarı Alexander, "Korkmuyorum. En sevdiğim takım" oynuyor ve sonsuza kadar onunla olacağım, salgına rağmen her zaman stadyuma geleceğim." diyerek adeta virüse meydan okudu.

Karşılaşma Torpedo-BelAZ takımının 1 - 0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

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