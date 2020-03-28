Avcı tutacak, Melhem atacak

BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın yeni transferleri, kaleci Hasan Avcı ile forvet Hüseyin Melhem, yeni sezonda takımlarına şampiyonluk hediye etmeyi hedefliyorlar

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonunun başlama tarihi belirsizliğini koruyor.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Haspolat da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferlerle de kadrosunu güçlendirmişti.

Deneyimli teknik direktor Hişam Tarazi’nin çalıştırdığı BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın 2 yeni transfer kaleci Hasan Avcı ile forvet Hüseyin Melhem, yeni sezonda takımlarına şampiyonluk hediye etmeyi hedefliyorlar. Kaleci Hasan Avcı kurtarışları, forvet Hüseyin Melhem ise golleriyle yeni takımlarına katkı koyacaklar.

5. Grupta Alayköy, Demirhan, Ağırdağ Boğaz, Bahçeli ve Pınarbaşı ile mücadele edecek olan Haspolat, ilk haftada Pınarbaşı ile karşılaşacak.

