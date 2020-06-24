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Avcı, Enginarcıları avladı

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Çanakkale, Mormenekşe’yi Ali Uygar Avcı’nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek play out hattında nefes aldı. Mormenekşe ise play out tehlikesi yaşamaya devam etti

Avcı, Enginarcıları avladı

K-Pet 1. Lig’in 24’ncü haftasında Muharrem Döveç Stadında, Play out hattındaki Çanakkale ile hattın hemen üzerindeki Mormenekşe karşılaştı.

Serkan Durmaz, Burak Mandralı, Yusuf Atlar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Çanakkale, Mormenekşe’yi Ali Uygar Avcı’nın her 2 devrede attığı gollerle 2-0 mağlup ederek play out hattında nefes aldı. Hattın hemen üzerinde yer alan Mormenekşe ise play out tehlikesi yaşamaya devam etti.

Çanakkale, Mormenekşe’yi 2 farkla yenerek 24 puana yükselirken, Mormenekşe 32 puanda kalmaya devam etti.

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