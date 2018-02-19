Avantajlı skor peşinde olacaklar

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalde Perşembe akşamı kozlarını paylaşacak olan Yenicami ile GAÜ Çetinkaya, ikinci maç öncesinde avantahlı skor elde etmeyi hedefleyecekler

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalde kozlarını paylaşacak olan K-PET Süper Lig şampiyonluk adayları lider Yenicami ile aynı puandaki takipçisi ikinci sıradaki GAÜ Çetinkaya’nın teknik direktörleri, zorlu eşleşme ile ilgili açıklamalarda bulundular.

İkinci maç öncesinde avantajlı skor peşinde olacak olan 2 takımdan Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile GAÜ Çetinkaya’nın teknik direktörü Turan Altay’ın açıklamaları şöyle:

Sedat Devecioğlu: Ülkenin beklediği derbi

“Yenicami olarak her 2 kulvarda da şampiyonluk istiyoruz. Bu hedeflerimiz için de kadromuza güveniyorum.

Çeyrek finalde Çetinkaya ile eşleştik. Yenicami – Çetinkaya derbisi ülkenin beklediği bir derbidir. Kısa süre içerisinde Çetinkaya ile 3 maç oynayacağız.

Bu maçlarda güzel, göze hoş gelen futbol izlettirmek istiyoruz. Rakibimize karşı oynayacağımız her 3 maçı da kazanmak istiyoruz.”

Turan Altay: Şampiyonluğa nasıl ulaşacağını bilen kadroya sahibiz

“Yenicami ile 2 kulvarda, ligde ve kupada maçlar oynayacağız. Çetinkaya olarak bu maçları kazanmak istiyoruz. İlk maçtan gol yemeden ayrılıp, ikinci maç için avantaj elde etmeye çalışacağız.

Bizim ligde ve kupada şampiyonluk hedeflerimiz vardır. Şampiyonluğa nasıl ulaşacağını bilen bir kadroya sahibiz. Rakibimizle oynayacağımız maçları izlemeye gelenlere, göze hoş gelen bir futbol izlettirme hedefinde olacağız.“

Program açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası Çeyrek Final mücadelelerinin programlarını açıkladı.

Maç Programı:

21 Şubat Çarşamba:

Saat 15.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği

Saat 15.00 Mağusa Canbulat Stadı: Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü

Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Cihangir

22 Şubat Perşembe:

Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya