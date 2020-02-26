Avantaj liderde

Lig lideri Mağusa Türk Gücü, 10 kişi tamamladığı maçta Cihangir’i 2-0’lık net skorla mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti

Yer: Canbulat Stadı Hakemler: Kerem Eran, Halil Erdem Canaoğlu, Hüseyin Özaşık MTG: Ufuk, Yasin, Mehmet, Halil, Yusuf, Amani, Mehmet Erol, Ünal, Peter Ebi, Arif, Dinopeter Cihangir: Mehmedemin, Mikail, Behiç, Musa, Eric, Çağlar, Ali, Hüseyin, Kone, Gökhan, Zihni NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadında Cihangir’i 2-0 mağlup etti. Mağusa Türk Gücü, 10 kişi tamamladığı maçta Cihangir’i 2-0’lık net skorla mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Mehmet Erol’un kırmızı kart gördüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Peter Ebi ve Amani kaydetti.