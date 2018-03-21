Avantaj garganın pençesinde

Mağusa Türk Gücü, Yenicami karşısında daha iyi oynadığı maçta pozisyonları değerlendiremeyince, öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu. Ancak gollü beraberlik konuk ekibe avantaj sağladı .Son haftalarda çok önemli ve zorlu maçlar oynayan Yenicami, bu maçların olumsuz etkisini yaşadığı maçta beraberliği yakalayarak, tur için ümidini sürdürdü

YER:Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: SerhanŞimşek-EnverAlkın-Ferhat Tuna

YENİCAMİ:Ozan-Oladele-Salih(Hasan dk87)-M.Altın-Ünal-M.Göktaşş-J.Ebuka-J.Okoli-Behiç-Farouk(Osman dk.46)-Yasin

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ:Türkkan-Sami-Yasin-Erdoğ-Yusuf-Malik-Lawrance-Adil-Arif(Rasheed dk.73)-Dinopeter-H.Turan(Emre dk.86)

GOLLER: Dk. 55 J.Ebuka(YENİCAMİ)

Dk. 20(MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Yenicami ile Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler. İlk devresi 1-0 Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde sona eren mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Yenicami'nin golünü 55. dakikada John Ebuka atarken, Mağusa Türk Gücü'nün golünü 20. dakikada Peter attı. Bu mücadelenin rövanşı 4 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finalist belirlenecek.

12. dakikadaki Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter topu rakip kale önüne gönderdi. H.Turan’ın vuruşu istediği gibi olmayınca top kaleci Ozan’dakaldı.

23. dakikada Mağusa Türk Gücü Dinopeter ile yine sol taraftan bir atak geliştirdi. Dinopeter topla ceza alanına girip rakibinden kurtulduktan sonra sert ve düzgün bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara yollayarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

32. dakikadaki Yenicami atağında J.Ebuka’nın ceza alanı içinden vuruşunda Yusuf son anda topa ayak koyarak topu kornere attı.

44. dakikada Sami’nin orta alandan rakip ceza alanınag önderdiği topa H.Turan sert vurdu, kaleci Ozan topu tokatladı. Havalanan topa ikinci hamlede sahip oldu.

45. dakikadaYenicami’den M.Altın sağ taraftan ceza alanına girdikten sonra sert vurdu top yan ağlarda kaldı.

48. dakikadaYenicami’nin kazandığı serbest vuruşta Salih Güvensoy’un ceza alanı içine gönderdiği topa Lawrance ters bir vuruş yaptı ve top kendi kalesinin üst ağlarındakaldı.

55. dakikada skora denge geldi. Gelişen atakta Behiç’in pasında J.Ebuka rakibinden kurtulduğu anda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yaptı.

76. dakikadaYenicami’den Osman’ın pasında J. Okoli’nin vuruşu kötü oldu ve top dışarı gitti.

90. dakikadaki Mağusa Türk Gücü’nden Yasin’in kullandığı kornerde Emre altı pas içerisinden kötü bir kafa vuruşu yaparak topu auta attı.

90+1’nci dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter sol taraftan iyi bir orta yaptı. Malik’in kafa vuruşunda kaleci Ozan mükemmel uzandı ve topa sahip oldu.

Maç da 1-1’lik skorla tamamlandı ve finale kalacak olan takım Mağusa’da oynanacak maçtan sonra belli olacak.