Avantaj Doğan pençesinde

Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü’nü deplasmanda Kenan Oshan’nın golüyle mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Olgun Canik, Mustafa Torun

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Adil Yalçın Uçar, Mehmet Erol, Ünal KayaEbımoboweı Peter, Arif Uysal, Şenol Şöför, Dınopeter Aıraodıon

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Aydın Aygın, Serhan Önet, Salih Güvensoy, Çağrı Kıral, Kenan Oshan, Sercan Demirman, Ahmet Sönmez, Jonathan Weston, Ali Savaşan, Bılly Mıchael

Gol: Dk.48 Kenan Oshan (DTB)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü lig ikincisi Doğan Türk Birliği’ni, Dr Fazıl Küçük Stadında konuk etti.

Dolu tribünler önünde oynanan maçtan önce kupanın sponsoru Nicosia Group’un yetkilileri tüm seyircilere birer kupa bardak ve finalde çekilecek arabanın piyango biletlerinden verdi.

İlk devresi golsüz tamamlanan karşılaşma Doğan Türk Birliği’nin 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren gol Kenan Oshan’dan geldi.

Doğan Türk Birliğigolden sonra akılcı bir taktikle oynarken, Kenan Oshan’nın yerine giren Selim ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-1 sona erdi. Böylelikle Doğan Türk Birliği final yolunda avantaj elde etti.

(Foto Özgür GÖKSEL)