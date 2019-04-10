Avantaj Doğan'ın pençesinde

Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Doğan Türk Birliği, deplasmanda Yenicami'yi 3-2 yenerken, finale yükselme yolunda büyük avantaj yakaladı. Doğan Türk Birliği öne geçtiği maçta, geriye de düşmesine rağmen maçı son dakika golüyle kazanmasını bildi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici

Yenicami; Ozan Moroğlu, Eray Halil (Dk.67 Yasin Açıkel) Emin Atabek, Salih Güvensoy (Dk.80 Hasan Ulukök), Farouk, Hascan Kırmaz, Ünal Kaya, Tansel Ekingen (Dk.82 Mustafa İnanç), Mehmet Altın, Kenneth, John Ebuka

DTB: Ozan Mercan, Raheem, Kenan Oshan, Çağrı Kıral, Koral Saymaz, Aydın Aygın, Bayram Anday, İbrahim Çıdamlı, Okafor (Dk.90+2 Yiğitcan Ayaz) Eko (Dk.87 Emek Kırılmaz) Cemal Yaşınses (Dk.82 Ali Savaşan)

Goller: Dk.16 ve 39 Kenneth (Yenicami), Dk.11 Eko, Sk.61 Okafor, Dk 90+1 Ali Savaşan (DTB)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Doğan Türk Birliği, K-PET Süper Lig lideri Yenicami'yi deplasmanda mağlup ederek finale yükselme şansını oldukça artırdı.

Maça hızlı başlayan DTB karşılaşmanın 11.dakikasında Eko ile öne geçti. 0-1

Yenicami bu gole cevap vermekte gecikmedi ve 16.dakikada Kenneth’in golüyle skora dengeyi getirdi. 1-1

32. dakikada Ünal'ın ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırdığı pozisyona Doğan futbolcuları ve teknik heyeti penaltı gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundular.

Dakika 39da ise Yenicami yine Kenneth’in ayağından golü bulurken, ilk devre skoru 2-1 olarak belirlendi.

İkinci devrede her iki takım da karşılıklı ataklarla tehlike yarattılar. 53.dakikada İbrahim Çıdamlı’nın şutunu çizgiden çıkartan Salih Güvensoy mutlak bir golü önledi.

Doğan aradığı golü 61. dakikada Okafor'un ceza sahası dışından çektiği şut ile bulurken, maçta yeniden eşitliği sağladı. 1-1v

Kalan dakikalarda galibiyet golü için yüklenen Doğan, uzatma dakikalarında Ali Savaşkan’ın kornerden attığı kafa golüyle 3-2 öne geçip, karşılaşmadan galip ve avantajlı ayrıldı.