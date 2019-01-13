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Avantaj Baf ve MTG’de

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U17 Ligi'nde yarı final ilk maçları sonunda Çetinkaya’yı 1-0 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda Yenicami ile berabere kalan Mağusa Türk Gücü avantaj elde ettiler. Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı sonrasında olaylar çıktı

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Avantaj Baf ve MTG’de
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Baf Ülkü Yurdu, Çetinkaya, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü takımları rakiplerini eleyerek adlarını yarı finale yazdırmışlardı.

Yarı final eşleşmelerinde Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Yenicami ile de Mağusa Türk Gücü arasındaki ilk karşılaşmalar dün oynanırken, Çetinkaya’yı 1-0 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda Yenicami ile berabere kalan Mağusa Türk Gücü ilk maçlar sonunda avantaj elde ettiler.

Bu arada Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı sonrasında bir taraftarın kaşı yarılırken, kavga polis karakolunda sonuçlandı.

Yenicami – Mağusa Türk Gücü 1-1

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya  1-0

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