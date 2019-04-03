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Avantaj Akhisarpor'da

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, Ümraniyespor'u 1-0 yendi

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Avantaj Akhisarpor'da
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Spor Toto Süper Lig temsilcisi Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. 

Akhisarspor 86. dakikada Bokila'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılıp rövanş maçı öncesi İstanbul'dan avantajlı dönmüş oldu.

Eşleşmenin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar'da oynanacak.

Ümraniyespor, son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde de Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Süper Lig'de son sırada yer alan Ege ekibi ise son 16 turunda İstikbal Mobilya Kayserispor, çeyrek finalde ise Kasımpaşa'yı yenerek yarı finale yükselmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı geride kalan sezon müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip.

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