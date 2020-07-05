Attıkları kadar kaybettiler

Türk Ocağı, Binatlı karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen beraberliğe razı olurken, galibiyet hasretini sonlandıramadı. Binatlı ise playout hattından kurtulma adına çok önemli 2 puan kaybetti

Stat: Girne Mete Adanır Stadı Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sarı, İsmail Egeli Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Remzi Betmezoğlu, Levan(Deniz), Oha, Akın(Ali), Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil Karadal, Idan Binatlı: Yunus, Abdullah (Berkem), Tuğrul(Mehmet Avunç),Debola, Mehmet Neşe(Cenkay), Mustafa Süzgen, Muammer, Habibi, Alattin Yavuz, Darbaz(Bayram), Moses Goller: Dk.1 Remzi, Dk.28 Oha (TOL), Dk.3 Moses, Dk.51Debola (Binatlı) K-Pet Süper Lig’in 26. haftasında ligde 5 haftadır kazanamayan ve zirveden uzaklaşan Türk Ocağı,playout hattından kurtulmak isteyen Binatlı’yıMete Adanır Stadında konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlanırkenTürk Ocağı’nın gollerini Remzi ve Oha kaydederken Binatlı’nın golleri Moses ve Debola’dangeldi.Bu skorla Türk Ocağı puanını 45’e yükseltip 5. Sırada kalırken, puanını 30’a çıkaran Binatlıplayout hattında 12. sıraya geriledi. Dk.1, Remzi kaleciyi çalımlayarak topu Binatlı ağlarına gönderdi 1-0. Dk 4, Debola soldan topu Ocak kalesine kesti. Moses ayağının içi ile topu filelere göndererek skoru eşitleyen golü attı. 1-1 Dk.28, Idan ara pası ile Oha'yi buluşturdu. Oha kaleci ile karşı karşıya vurdu ve devre 2-1 sona erdi. Dk.52, Debola orta sahadan atılan uzun topla buluştu. Kaleci Cenk'in ileride olduğunu görünce topu aşırtarak Ocak kalesine gönderdi. 2-2 Dk.64, Oha sağdan topu getirdi, Levan pasını Remzi’ye verdi. Remzi'nin vuruşu ağlara giderken kaleci topu ayağı ile kornere attı. Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.