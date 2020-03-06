Attıkları kadar kaybettiler

Türk Ocağı ile Hamitköy, karşılıklı atılan ikişer golle 2-2 berabere kalırlarken, ikişer puan kaybettiler.Türk Ocağı’nıngollerini Ali Avcısoyu,Hamitköy’ün gollerini Taner ve Hasan attı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Necmi Bulut

TOL: Cenk, İlker İnceler, Mehmet Şimşek(Emre), Bilal, Kaan, İlker Tek, İbrahim, Ali(Şükrü), Oha, Mehmet Uçar, Deniz

Hamitköy: Emre, Mert, Agit, İbrahim, Dani, Ömer, Kone, Camara, Mustafa(Eray), Taner, Hasan

Goller: Ali Avcısoyu (TOL), Taner, Hasan (Hamitköy)

Kırmızı Kart: Bilal (TOL) (Maç sonu)

K-PET Süper Ligin 22.haftasında Hamitköy’ü konuk eden Türk Ocağı evinde 1 puana razı oldu.

Dk 26 Mehmet Şimşek'in kullandığı köşe vuruşunda İlker Tek'in aşırdığı topu Ali Avcısoyu kafa ile filelere gönderdi. 1 0

Dk 40 Mert'in sağdan ortasında savunmayı geçen topa Taner'in kafası ağlara gitti. 1 - 1

Türk Ocağı yardımcı antrenörü Bayram Dağgül, itirazlarından dolayı kırmızı kartla saha dışına gönderilirken, devre 1-1 sona erdi.

İkinci devreye Hamitköy etkili başladı.

Dk 50 Defansın arasına hareketlenen Hasan, savunmadan sıyrılıp, plase ile golü attı. 1 2

Dk 64 Mehmet'in kullandığı köşe vuruşunda İlker İnceler'in indirdiği topu 6 pas içerisinde Ali kafa ile ağlara gönderdi. 2 – 2

Karşılaşma 2-2 sona erdi ve bu sonuçla Türk Ocağı puanını 43’e, playout hattında kalan Hamitköy ise 25’e çıkardı.