Attıkları kadar kaybettiler

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Necmi Bulut
TOL: Cenk, İlker İnceler, Mehmet Şimşek(Emre), Bilal, Kaan, İlker Tek, İbrahim, Ali(Şükrü), Oha, Mehmet Uçar, Deniz
Hamitköy: Emre, Mert, Agit, İbrahim, Dani, Ömer, Kone, Camara, Mustafa(Eray), Taner, Hasan
Goller: Ali Avcısoyu (TOL), Taner, Hasan (Hamitköy)
Kırmızı Kart: Bilal (TOL) (Maç sonu)
K-PET Süper Ligin 22.haftasında Hamitköy’ü konuk eden Türk Ocağı evinde 1 puana razı oldu.
Dk 26 Mehmet Şimşek'in kullandığı köşe vuruşunda İlker Tek'in aşırdığı topu Ali Avcısoyu kafa ile filelere gönderdi. 1 0
Dk 40 Mert'in sağdan ortasında savunmayı geçen topa Taner'in kafası ağlara gitti. 1 - 1
Türk Ocağı yardımcı antrenörü Bayram Dağgül, itirazlarından dolayı kırmızı kartla saha dışına gönderilirken, devre 1-1 sona erdi.
İkinci devreye Hamitköy etkili başladı.
Dk 50 Defansın arasına hareketlenen Hasan, savunmadan sıyrılıp, plase ile golü attı. 1 2
Dk 64 Mehmet'in kullandığı köşe vuruşunda İlker İnceler'in indirdiği topu 6 pas içerisinde Ali kafa ile ağlara gönderdi. 2 – 2
Karşılaşma 2-2 sona erdi ve bu sonuçla Türk Ocağı puanını 43’e, playout hattında kalan Hamitköy ise 25’e çıkardı.