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Attıkları kadar kaybettiler

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Gönyeli ile Cihangir, 2-2 berabere kalarak, ikişer puan kaybettiler. İlk devresinde 4 golün atıldığı maçın ikinci devresinde tempo düşerken, bu devreden gol sesi çıkmadı. Gönyeli cephesi, Cihangir lehine verilen penaltıya yoğun itirazlarda bulundu. Penaltıyı kazandıran Uche, maçta kırmızı kart gördü

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Attıkları kadar kaybettiler
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K-PET Süper Ligde rahat konumda olan Gönyeli ile Cihangir arasındaki maçın ilk devresi gol düellosu şeklinde geçti. Okoli ile 2 farklı öne geçen Gönyeli, skoru koruyamazken, Fırat Ersalan’ın gollerine engel olamayarak, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Gönyeli aldığı bir puanla 33 puana yükselirken, Cihangir de puanını 34 yaptı. Alınan birer puan her takımı da birer basamak geriletti.

2 takımın mücadelesinde 13 dakikada John Okoli’nin golleri ile 2-0 öne geçen Gönyeli daha sonra oyundan düştü. Cihangir’den Fırat biri penaltıden olmak üzere 2 gol kaydetti ve ilk devre 2-2 sona erdi. İkinci devrede 2 takım da başka gol bulamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada Okoli aldığı topla ceza sahasına girdi, yerden sert vurdu, kaleciden döndü, dönen topu tamamladı ve skoru 1-0 yapan golü kaydetti. 13. Dakikada John Okoli soldan topu aldı, Salih’i geçti, yerden sert vurdu ve skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 37. Dakikada Erol ortaladı, Fırat gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1.

41. Dakikada Uche Sunday cezasahasında Talat tarafından düşürüldü, kazanılan penaltıyı Fırat gole çevirdi. 2-2.

89. Dakikada Okoli’nin plase vuruşunu kaleci uçarak çıkardı. 90. Dakikada Uche Sunday 2. sarıdan kırmızı kart gördü. 90+4 köşe vuruşundan gelen topa Talat kafa vurdu kaleci önledi. Karşılaşma bu pozisyon sonrası 2-2 sona erdi.

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