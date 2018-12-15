Attıkları kadar kaybettiler

Üst sıralardan kopmak istemeyen Karşıyaka ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Boğaziçi arasındaki karşılaşma 2-2 sona ererken taraflar ikişer puan kaybettiler

Yer: Karşıyaka Ergin Cemal Şahdur Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Sertan Alkın, Olgun Canik

Karşıyaka: Şiho, Olgun, Mustafa, Eyüp, Mehmet, Bayram, Barış, Cevdet, A.Can, Hüseyin, Ayhan(75.Dk A.Çağer)

Y.Boğaziçi: Ersoy, Adem, Talat, Burçin(79.Dk Mehmet), Tugay, Zübeyir, Ahmet, Hakan, Hasan, Haşim(59.Dk Ataberk), Bulut(46.Dk Eli)

Goller: 35.Dk Ahmet Can, 57.Dk Cevdet Çağer(Karşıyaka), 9.Dk Ahmet Yalçın, 69.Dk Ataberk(Y.Boğaziçi)

Kırmızı Kart: 90.Dk Mustafa Kemal Atlar(Karşıyaka)

K-PET Birinci Lig’de üst sıralardan kopmak istemeyen Karşıyaka ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Boğaziçi arasındaki karşılaşmaya iyi başlayan taraf deplasman takımı Yeni Boğaziçi oldu.

9.dakikada gelişen Y.Boğaziçi atağında Ahmet Yalçın attığı golle takımını 0-1 öne geçirdi. Karşılıklı atakların yaşandığı mücadelenin 35.dakikasında gelişen Karşıyaka atağında ceza alanı içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Ahmet Can güzel bir kafa vuruşu ile skoru 1-1 yaparken, ilk devre bu skorla sona erdi.

2. devrede yine karşılıklı ataklarla geçerken, bu kez Karşıyaka öne geçen taraf oldu. 57. dakikada gelişen Karşıyaka atağında golcü isim Cevdet Çağer sahneye çıktı ve attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 69.dakikada oyuna 2.devre giren Ataberk sahneye çıkarken, Yeni Boğaziçi adına topu filelere göndererek skoru 2-2 yaptı.

Maçın 90.dakikasında Karşıyaka’dan Mustafa, maçın hakemi Evren Karademir’den kırmızı kart görürken, karşılaşma 2-2 eşitlikle son buldu.