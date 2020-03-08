Attıkları kadar aldılar

Gençlik Gücü, yarım saat 10 kişi oynayan Yenicami karşısında da beraberliğe razı olurken, ligde kalma umutlarını da oldukça azalttı. Ligde istikrarsız sonuçlar alan Yenicami de komşusunu geçemeyerek üst sıralara tırmanma şansını yitirdi

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı. Hakemler:FehimDayı,AbdullahGenç,HüseyinÖzaşık,İsmail Ercan. Gençlik Gücü:Raif,Hacı,Erdoğ,Sezgin,Tayfun,Aşkın,Ümitcan(Mahmut),Berke(Arif),Erin(Hikmet),Prince,Kolojı. Yenicami:Ercan,MehmetGöktaş,Hüseyin,Ebuka,Fırat,Yasin(Hasan Celil) ,Tansel,HasanUlukök,Farouk,Mehmet Altın(Hascan)Aminu(Mahmut). Hakan AHMET SAÇAR K-Pet Süper Ligin yirmi ikinci hafta maçında karşılaşan Gençlik Gücü ve Yenicami takımları arasındaki müsabaka, iki takımın ilkyarıda attığı karşılıklı birer golle 1-1 sona erdi. Bu sonuçtan sonra Gençlik Gücü puanını 14'e yükselterek sonunculukta kalırken, Yenicami de puanını 37'e yükseltek altıncı sıradaki yerini muhafaza etti. Maçın 62. dakikasında Yenicami futbolcusu Farouk gole giden Prince'yi düşürünce, maçın hakemi Fehim Dayı tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edildi. 2.dakikada sol taraftan gelişen Yenicami atağında Tansel'in ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortaya Farouk'un vurmuş olduğu kafa üst direkten döndü. 30.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında Erin'in ceza alanı dışından çekmiş olduğu şut, kale direği dibinden ağlara gitti.1-0. 31.dakikada gelişen Yenicami atağında, Gençlik Gücü defansının hatasınıiyi değerlendiren Ebuka, topu boş kaleye gönderdi.1-1. 62.dakikada gelişen Gençlik Gücü atağında gole giden Prince'yi ceza alanın hemen dışında düşüren Farouk, maçın orta hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı, akabinde Berke'nin kullandığı serbest vuruşu kaleci Ercan yatarak kornere tokatladı.