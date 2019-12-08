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Attıkları kadar aldılar

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Yenicami ile Baf Ülkü Yurdu özellikle ilk devrede temposuz ve pozisyonsuz bir maç oynarlarken, ikinci devrede atılan birer golle, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Yenicami bu beraberlikle zirveden uzaklaşmaya devam ederken, Baf Ülkü Yurdu zorlu deplasmandan puan çıkarmasına sevindi

Attıkları kadar aldılar

Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, İsmail Egeli

Yenicami: İdris, M.Göktaş, Hüseyin Sadıklar, Faruk, Abaka, Mahmut(Fırat) , Yasin, Hasan Ulukök, Mfede, Hascan, Yannick

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Adeola, Ahmet Hatay, Azat, Kossi Adetu, Fikri, İbrahim Hatay, Metin(Hasan)(Mehmet), Mustafa Kemal (Mustafa), Isaac, Atande

K-PET Süper Ligin 13. hafta maçında Yenicami, Baf Ülkü Yurdu'nu, konuk etti. 1-1 tamamlanan maç sonunda Yenicami 4. sıraya gerilerken, Baf Ülkü Yurdu 7. sıraya yükseldi.

İlk devresi temposuz ve pozisyonsuz geçen maçta Yenicami, Abaka ile Baf Ülkü Yurdu ise Ahmet Hatay ile birer kez tehlike yarattılar. Dvere golsüz sona erdi. 

İkinci devrede özellikle Yenicami tempoyu artırırken, oyuna da hareket geldi. Baf Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan kurtarışlarıyla takımının puan çıkarmasına büyük katkı koydu.

54. Dakikada Yenicami atağında soldan ortalanan topu Hüseyin Sadıklar ceza sahasında kontrol etti, sert vuruşu kaleci Erdoğan'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Hüseyin Sadıklar topu ağlara gönderdi. 1-0.

63. Dakikada Ahmet Hatay savunma arkasına güzel bir top çıkarttı. Kossi kontrol edip mükemmel vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1.

72. Dakikada köşe vuruşundan gelen topa Mehmet Göktaş kafa ile vurdu, kaleci Erdoğan çıkardı.

75. Dakikada Abaka orta alanda topu aldı, rakip kaleye kadar sürdü, şutunu Erdoğan önledi.

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