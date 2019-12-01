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Attıkları kadar aldılar

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Attıkları kadar aldılar

K-PET Birinci Ligde 12. haftada Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe, Mormenekşe karşılaşması 1-1'lik sonuçla bitince maçta kazanan çıkmadı.

Hakan Muhtaroğlu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde Esentepe ile Mormenekşe gole ulaşamadılar. 0-0

İkinci devreye her 2 takım da hızlı başlarken, gol Mormenekşe'den geldi. Golcü İrfan Boşnak 46'da takımını öne geçirdi. 0-1 Bu gole Esentepe, 53'te Mustafa Günlü'nün golüyle yanıt verdi. 1-1

90 dakika sonuna kadar skor değişmeyince, Esentepe ile Mormenekşe, attıkları kadar birer puan aldılar.

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