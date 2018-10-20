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Attıkları kadar aldılar

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Dumlupınar ile Yalova attıkları birer golle, birer puanı hanelerine yazdırdılar. 3 doğru penaltı kararının verildiği maça Dumlupınar futbolcusu Turgut damga vurdu. Penaltıdan gol atan Turgut, 2. penaltıdan yararlanamazken, Yalova’nın kazandığı penaltıya da neden oldu

Attıkları kadar aldılar
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Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mert Ercan Bulut, Ali Akçınar

Yonpaş Dumlupınar: Onurhan, Mert, Burak, Emir, İsmail, Berke, Ender, Ali Bayır (61’ Olcay), Turgut, Hüseyin Kayalılar (76’ Can), Mustafa Çelik (87’ Tahsin)

Yalova: Kıvanç, Çağan, Civan, Mahmut, İsmail Soydan, Gökhan, Ahmet (55’ İbrahim), Selçuk (70’ Soykan), Darbaz (48’ Mehmet Kum), Hakan, Mehmet

Goller:41’ (P) Turgut (Yonpaş Dumlupınar), 90’(P) Mahmut (Yalova)

K-PET Birinci Lig’de zirve hedefinde olan 2 takım, Dumlupınar ile Yalova attıkları birer golle, birer puanı hanelerine yazdırdılar.

Hakem Hakan Muhtaroğlu tarafından 3 doğru penaltı kararının verildiği maçta her 2 takım da hareketli bir futbol oynadı. Ev sahibi Dumlupınar’ın daha etkisiz olduğu maçın özellikle 2. devresinde konuk Yalova daha istekli ve arzulu oynadı.

Maçın ilk devresinin son bölümünde kazanılan penaltı vuruşunu Dumlupınar futbolcusu Turgut gole çevirirken devre, 1-0 sona erdi.

İkinci devre Yalova daha etkili olmasına rağmen Dumlupınar yine penaltı kazandı. 85. dakikada kazanılan 2. penaltıdan Turgut yararlanamadı.

Maçın son dakikasında ise Turgut ceza alanında yaptığı hareketle, Yalova’nın penaltı kazanmasına neden olurken, topun başına geçen Mahmut penaltıyı gole çevirip, skoru belirledi. 1-1

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