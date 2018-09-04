Atletico Madrid'den FIFA'ya Griezmann tepkisi

Yılın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterilmeyen Griezmann'ın kulübü Atletico Madrid'den FIFA'ya tepki geldi. Yıldız oyuncusunun 3 kupa ile verdiği bir fotoğrafı paylaşan Madrid temsilcisi, "Fazla söze gerek yok" notunu paylaştı

Bu yıl, önce UEFA Avrupa Ligi ardından Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ve son olarak UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan Antonie Griezman, hayal kırıklığı yaşıyor. Fransız golcünün, FIFA tarafından yılın futbolcusu adayları arasında gösterilmesi bekleniyordu. Ancak, Atletico Madrid'in yıldızı, 2018'in kupa avcısı Griezman, yılın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterilmedi. FIFA, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Muhammed Salah'ı yılın futbolcusuna aday gösterince Atletico Madrid kulübü ilginç bir tepki ortaya koydu. Futbolcusunun 3 kupa ile verdiği bir fotoğrafı paylaşan Madrid temsilcisi, "Fazla söze gerek yok" notunu takipçileriyle paylaştı.