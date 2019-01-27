Atiker Konyaspor evinde geçit vermedi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), Doukara
Goller: Dk. 11 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jevtovic, 56. dakikada da Skubic attı.
Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 31'e yükseltirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı