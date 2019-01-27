banner255
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
1 0
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
95 0
 
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
42 0
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
52 0
13 0
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
21 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
112 0
banner82

Atiker Konyaspor evinde geçit vermedi

banner27

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Atiker Konyaspor evinde geçit vermedi
banner215

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), Doukara

Goller: Dk. 11 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jevtovic, 56. dakikada da Skubic attı.

Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 31'e yükseltirken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.