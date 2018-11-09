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Atiker, Kemal'ı uçurdu

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Gönyeli geriye kalan haftalarda iyi sonuçlar alırken, bu başarıda büyük paylardan biri de kaleci Kemal Bağbal'ın kaleci antrenörü Turgay Ariker’in

Atiker, Kemal'ı uçurdu
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de geriye kalan haftalarda iyi sonuçlar alan Gönyeli'de bu başarıdaki en büyük paylardan biri de kaleci Kemal Bağbal'ın oldu.

Geçtiğimiz sezon takımın teknik kadrosunda yer alan kaleci antrenörü Tugay Atiker, sezon başında takımdan ayrılmıştı. Ancak ligin üçüncü haftasındaki Baf Ülkü Yurdu maçından itibaren yeniden teknik ekine dahil olan Tugay Atiker'in gelmesiyle birlikte kaleci Kemal'ın performansı da gözle görülür şekilde arttı. Sezon öncesindeki hazırlık döneminde belindeki sakatlıktan dolayı yeterli çalışmayı yapamayan Kemal, Tugay Atiker ile birlikte takımın en formda ismi konumuna geldi. Kemal, son olarak Küçük Kaymaklı maçında da pozisyonların yanı sıra 1 de penaltı kurtardı.

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