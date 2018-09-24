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Athos'un tercihi profesyonellik oldu

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Girne Halk Evi’nin kalesini başarıyla koruyan Athos Hrysostomou, Güney Kıbrıs İkinci Lig takımlarından Onisillos Sotiras’a transfer olurken; ilk maçına geçtiğimiz gün çıktı

Athos'un tercihi profesyonellik oldu
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Hamit SAKALLI

Girne Halk Evi’nin kalesini başarıyla koruyan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Athos Hrysostomou yeniden Güney Kıbrıs’a transfer oldu.

Girne Halk Evi’nin, K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Athos, transfer dönemi içerisinde Girne Halk Evi’ne yeniden imza atmasına rağmen tercihini, profesyonellikten yana kullandı.

38 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Güney Kıbrıs ikinci lig takımlarından Onisillos Sotiras’a transfer olurken; ilk maçına da geçtiğimiz gün çıktı. İlk 11'de sahaya çıkan Athos'un yeni takımı Onisillos Sotiras, Othello Atheniu takımını 2-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı.

Cumartesi günü Onisillos Sotiras ile maça çıkan Athos, Girne Halk Evi’nin Pazar günü Gönyeli ile oynadığı maçta yer almazken, kaleyi Okyanus korudu.

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