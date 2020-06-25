Athos geldi

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige yükselme mücadelesi veren Girne Halk Evi’nin Kıbrıslı Rum kalecisi Athos Hrisostomu, Girne’ye geldi.

Kapanan kapıların yeniden açılmasından sonra PCR testini yaptırarak Kuzey Kıbrıs’a geçen başarılı kaleci Athos Hrisostomu, bugünden itibaren takıma katılacak. Athos bugün Girne Halk Evi’nin, Limos tesislerinde kulüp başkanı Veli Esendağlı ve kaleci antrenörü Kemal Gürbağ ile bir araya gelen Athos, arkadaşlarıyla özlem giderdi.

Girne Halk Evi’nin oynadığı ilk 2 maçta forma giyemeyen Athos, kalan maçlarda formasını giyecek. Süreç içerisinde Girne’de ikamet edecek olan Athos izinli olduğu günlerde ise Güney Kıbrıs’a gidip, geri dönecek.