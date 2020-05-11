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Athos bilmecesi

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Athos bilmecesi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nde başarıyla forma giyen ve yıllardır futbolumuza renk katan Kıbrıslı Rum kaleci Athos’un durumu liglerimizin durumu gibi belirsizliğini koruyor.

Antrenmanlar için Kuzey’e geçmesi durumunda 14 gün karantinada kalması gerekecek olan Athos Hrisostomou, Güney’e döndüğünde de 14 gün karantinada kalacak.

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, antrenman ve maç izni çıkması durumunda devlet ve hükümet yetkilileri ile iletişime geçerek,Athos için girişim yapacaklarını söyledi.

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