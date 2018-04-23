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Atatürk’te sessiz gece

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Süper Lig’de 28. Haftanın kapanış maçında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen GAÜ Çetinkaya ile Merit A. Yeşilova gol atma başarısı gösteremeyerek sahadan 0-0’lık skorla ayrılarak puanları paylaştılar

Atatürk’te sessiz gece
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Emre Öztaşlı-Hüseyin Özaşık-Sabriye Atikoğlu

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk-Ümircan-Batuhan-H.Kayalılar-Sercan(Mustafa dk. 78)-Abbas-İ Çıdamlı-B.Eko(Serhan dk.46)-Muammer-Erdinş-David

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: H.Piro-Bayram-Binya-Aksel(Mejdi dk. 86)-Ulaş-İlyas-Mustafa(Memduh dk. 70)-Adaleke-Bill Osman-Yasin(Cenker dk. 76)-Lua Lua

K-Pet Süper Lig’in 28. Haftasının kapanış karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya ile Merit A. Yeşilova arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0’lık skorla tamamlandı.

6. dakikada gelişen GAÜ Çetinkaya atağında B.Eko’nun pası ile rakip ceza alanına giren İ.Çıdamlı’nın vuruşunda top üst direkten döndü.

9. dakikadaki Merit A. Yeşilova atağında Ulaın pasında Bill Osman’ın sert şutunda top kaleci Cenk’ten sekti, Abbas uzaklaştırdı.

27. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Yasin’in pasına bekletmeden vuran Lua Lua’nın utunda top kaleci Cenk’te kaldı.

32. dakikada Lua Lua ceza alanına girmeden sert vurdu top yan direğin dibinden oyun alanına döndü, defans topu uzaklatırdı.

71. dakikada GAÜ Çetinkaya’dan H.kayalılar’ın kullandığı serbest vuruşta Abbas’ın kafa vuruşunu kalece H.Piro direğin altından tokatlayarak kornere attı ve tehlikeyi önlemiş oldu.

89. dakikada gelişen atakta GAÜ Çetinkaya’dan Mustafa’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Serhan’ın vuruşu top kaleciden sekti, boşta kalan topu Binya taca attı.

Maç da bu skorla sona erdi ve takımlar başladıkları gibi maçı bitirdiler.   

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