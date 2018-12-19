Atatürk'te zorlu Cuma buluşması

On dördüncü haftanın açılış maçında Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak derbi maçında, Çetinkaya ile lider Yenicami karşı karşıya gelecekler

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Cuma akşamı saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak derbi maçında Çetinkaya ile lider Yenicami karşı karşıya gelecekler.

Çetinkaya teknik direktörü Hakan Sermaye ile Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu maç öncesinde gazetemize açıklamalarda bulundular.

Hakan Sermaye: En güzel maçlardan biri oynanacak

"Lider Yenicami'nin gücünü biliyoruz. Son şampiyon ve şu an lider olan bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Ancak bizler de Çetinkaya'yız. Zor maç olacağının bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yenicami maçında tek önemli eksiğimiz Abbas olacak. O da büyük bir eksikliktir. Abbas ilk devreyi de kapattı. Ama ben onun yerine oynayacak futbolcuma da güveniyorum.

Üç antrenman yaparak hazırlanacağımız Yenicami maçında, puan veya puanlar kazanma hedefinde olacağız. Bunun için de gereken mücadeleyi vereceğiz. Maçta iyi bir oyun sergilersek de istediğimiz sonucu alabiliriz.

Güzel bir karşılaşma olsun. İlk devre bitmeden belki de en güzel maçlarından birini oynayacağız. Bu nedenle de Cuma aķşamı oynayacağımız Lefkosa derbisinde taraftarlarımızı Lefkosa Atatürk Stadı'nda görmek istiyoruz.

Sedat Devecioğlu: Sıkıntılı süreçten çıkma planları yapıyoruz

"Takımda cezalı ve sakat futbolcular olduğundan dolayı sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Bu sıkıntılı süreçten en iyi nasıl çıkabiliriz, planlarını yapıyoruz.

Zorlu Çetinkaya maçı öncesinde Kenneth cezalı, Erbay sezonu kapattı. Salih Güvensoy ve Emin'in sakatlıkları devam ediyor. Ünal ve Mehmet Altın antrenmanlara çıkamadı.

Buna rağmen Çetinkaya maçına biz kazanmak için çıkacağız. Çuma aķşamki derbi maçında karşılaşacağımız rakibimiz de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Daha da üst sıralara gelmek için maçı kazanmak isteyecekler. Güzel ve keyifli bir maç olsun."