Spor Dairesi çalışanları Hamdi Ökten ve Mustafa Tilki, Atatürk Stadının zeminine özel ilgi gösterirlerken, zemini biçerek bakımı sürdürdüler

Necati KÜLAHLILAR

Spor Dairesi yetkilileri, futbolumuzun vitrin stadı olan Atatürk Stadına özel ilgi gösterirlerken, zeminin durumu, futbola davetiye çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, maç oynanmayan ve antrenman yapılmayan sahanın zeminleri ise oldukça iyi duruma geldi.

Spor Dairesi çalışanları Hamdi Ökten ve Mustafa Tilki, Atatürk Stadının zeminine özel ilgi gösterirlerken, geçtiğimiz gün zemini biçerek bakımı sürdürdüler.