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Atatürk Stadı'nın aydınlatması SOS veriyor

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Atatürk Stadı'nın aydınlatması SOS veriyor
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Necati  KÜLAHLILAR

Lefkoşa Atatürk Stadı’nın aydınlatmasında geçtiğimiz yıldan kalan sıkıntı devam ediyor. Pazar akşamı oynanan KTSYD Kupası maçında sahaya yansıyan ışık gücünüz az olduğu görüldü. Özellikle ışık platformlarındaki birçok projektörün yanık olması gece maçları sırasında, bazı bölgelerin karanlık olmasını beraberinde getiriyor. Özellikle Göçmenköy Stadı tarafındaki ışık platformunda birçok projektörün yanmadığı görüldü. Diğer platformlardaki birçok projektörün yanmaması sahaya yansıyan ışık gücünün oldukça azaltıyor.

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