Atan kazanır

K-PET Süper Lig lideri Türk Ocağı, Hamitköy deplasmanında bulduğu pozisyonların birçoğunu gole çevirerek farklı galip gelerek namağlup liderliğini sürdürürken, Doğan Türk Birliği derbisi öncesinde de moralini yükseltti. Hamitköy ise girdiği 7 net gol pozisyonunu ve 1 penaltı vuruşunu gole çeviremezken, 2 topu da direkten döndü. Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı maç sonunda takımının attığı golün iptal edilmesine ve yedikleri ilk gol öncesinde çalınan faule tepki gösterdi

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mert Bulut, Burak Mandıralı

Hamitköy: Tolga, Agit, Aksel, Halil İbrahim(Dk.55 İbrahim Güler), Hasan (Dk.87 Taner) İbrahim Kaba(Dk.60 Eray), Ebuka, Mert, Ömer, Peter, Oladele

TOL: Cenk, Mehmet Uçar, İlker İnceler, Bilal, İsmet, İlker Tek, Quincy, İnsa (Dk.87 İbrahim Karadal),Remzi (Dk.80 Ali Özbahar),Oha(73.Dk Cevdet),Doğukan

Goller: 19.Dk İnsa, 58.Dk Remzi,83.Dk Quincy, 88.Dk İbrahim Karadal (TOL)

K-Pet Süper Lig'in 7.haftasında Hamitköydeplasmanında net bir galibiyet alan Türk Ocağı hem liderlik koltuğuna oturdu hem de ligin tek namağlup ekibi unvanını korudu. Hamitköy ise bu ağır yenilgi sonrasında üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

19.Dk: TOL’da kazanılan frikiği kullanan İnsa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 TOL

33.Dk: Hamitköy atağında Peter’in pasıyla savunma arkasına sarkan Ebuka vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

35.Dk: Hamitköy atağında Ebuka’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan’ın şutunda kaleci Cenk gole izin vermedi

58.Dk: Hamitköy savunmasındaki hatanın sonucunda topu alan Remzi, kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-2 TOL

66.Dk: TOL atağında Remzi topu soldan taşıdı ve ceza sahası içerisinde boş durumdaki Doğukan’a pasını verdi. Doğukan’ın vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.

71.Dk: Hamitköy atağında Peter’in pasıyla savunma arkasına sarkan Ebuka’nın şutunda kaleci Cenk mükemmel bir refleksle topa müdahale etti ve top üst direkten geri geldi.

77.Dk: Hamitköy atağında savunma arkasına sarkan Eray, İlker İnceler’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ebuka’nın vuruşunda top üst direkten geri geldi.

83.Dk: TOL atağında Doğukan’ın pasında topu ala Quincy ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-3 TOL

88.Dk: TOL atağında topla ceza sahasında buluşan İbrahim Karadal vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-4 TOL