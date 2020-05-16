Atakan: Farklı da olsa futbolu özlemişim

Derviş Atakan, “Alman Bundesliga ile uzun süre sonra spor müsabakalarının başlaması ile korona önlemlerini gözledim. Örneğin oyuncular temas etmeden seviniyor. Bir şeyler farklı da olsa futbolu özlemişim.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu EPAK başkanı Derviş Atakan, Alman Bundesliga ile Dünya’da futbol maçlarının yeniden başlaması üzerine duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Derviş Atakan’ın sosyal medyadaki açıklamaları şöyle:

“Uzun süre sonra spor müsabakaları Avrupa'da Alman Bundesligaile başladı. Sahanın içinde değişen gözle görülür birşey yok gibi. Kora kor mücadele var. Ama saha dışında farklılıklar çok.

Maçların seyircisiz olması, 4. Hakemin, yedek kulübelerinde oturan (üç koltuk ara ile) herkesin ve diğer görevlilerin tümünün maskeli olması, elden ele topun gitmemesi ve oyun alanı dışına çıkan topun top toplayıcı tarafından dezenfekte edildikten sonra sahaya gönderilmesi korona önlemlerinin gözle görünen kısmı oldu.

Yedek oyuncular ısınma esnasında ancak maskeyi çıkarıyor. Gol oldu. Oyuncular birbirlerine temas etmeden seviniyor. Birşeyler farklı da olsa futbolu özlemişim.