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Atakan “Emeklerim size helal olsun”

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CONIFA Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkaran ve çeyrek final maçını da yöneten hakemlerimiz gurur yaşatırken, hakem eğitmeni Derviş Atakan yaptığı açıklamada, "Emeklerim, size ananızın ak sütü gibi helal olsun!" ifadesini kullandı

Atakan “Emeklerim size helal olsun”
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Geçtiğimiz gün sona eren CONIFA Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkaran ve çeyrek final maçını da yöneten hakemlerimiz gurur yaşatırken, hakem eğitmeni Derviş Atakan yaptığı açıklamada, "Emeklerim, size ananızın ak sütü gibi helal olsun!" ifadesini kullandı.

Derviş Atakan'ın açıklamaları şöyle:

"Kıbrıs Türk futbol hakemliği adına CONIFA’da üstün performans sergileyip bizleri gururlandıran Fehim DayıUtku Hamamcıoğluİsfendiyar Açıksöz ve Zekai Töre’yi kutlarım.  CONIFA Dünya Kupası üçüncülük maçının hakemleri bizim, KTFF'nin hakemleri oldu. Utku Betül HamamcıoğluZekai Töre, İsfendiyar Açıksöz ve 4. hakem de Fehim Dayı. Emeklerim, size ananızın ak sütü gibi helal olsun. Ne güzel bir duygu. Uluslararası bir ortamda en üst düzeyde temsiliyet. Biz size inanıyoruz çocuklar. Bu gururu bize yaşattığınız için size sonsuz teşekkürler."

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