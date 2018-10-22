Atabek kötü sakatlandı

Yeni Boğaziçi'nde aksilikler erken başlarken, Hasan Aktaş'ın omzundan sakatlanmasından sonra Atabek Krand da omzundan kötü şekilde sakatlandı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi'nde aksilikler erken başlarken, kırmızı mavililer de sakatlanan futbolcuların çokluğu moralleri bozuyor.

Hasan Aktaş'ın, Çanakkale maçında omzundan sakatlanmasından sonra takımın önemli isimlerinden Atabek Krand da geçtiğimiz gün 2-1 kaybedilen Düzkaya maçında omzundan kötü şekilde sakatlandı. Koşarken rakibin ayağına takılarak dengesiz şekilde düşen Atabek,

sahada yapılan ilk yardım tedavisinden sonra hastaneye kaldırıldı. Atabek dün kulübü tarafından tedavi için İstanbul’a ailesinin yanına gönderilirken, gerekli doktor randevuları ve okulundan da 1 haftalık izin alındı.

Sahalardan bir süre uzak kalması beklenen Atabek'in kesin durumu, İstanbul’da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Atabek 1 hafta sonra ülkeye dönecek.