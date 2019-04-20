Aslan’ın evinde bileği bükülmüyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti ve lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 86 Emre Taşdemir), Belhanda (Dk. 75 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 62 Yunus Akgün), Diagne

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç (Dk. 90 4 Hakan Çıtak), Chery (Dk. 82 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut (Dk. 49 Varela), Kravets

Goller: Dk. 15 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 16, Dk. 42 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 45 4 Nagatomo (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 38 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta konuk Kayserispor 15. dakikada Kravets ile 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole 1 dakika sonra Diagne ile yanıt verdi: 1-1

Diagne 42. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Konuk ekipte topa elle müdahale ederek penaltıya yol açan Lopes, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Nagatomo 45+4'te farkı 2'ye çıkardı: 3-1 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve ev sahibi Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sahasında 34 maçtır yenilmeyen Galatasaray, bu galibiyetle puanını 59'a çıkardı ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puanı farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi. İstikbal Mobilya Kayserispor ise 36 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.