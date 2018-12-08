Aslan, zirve yolunda yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve zirve yolunda yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok'un golleriyle 2-0'ı öne geçen sarı-kırmızılılar, Umar ve Samudio'nun gollerine engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta Galatasaray, Rodrigues'in 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Eren Derdiyok 57'de farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Umar Aminu 67. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1 Samudio 80'de skoru eşitledi: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 25'e ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor ise 11'e çıkardı.