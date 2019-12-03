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Aslan, yeniden ümitlendi

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Trabzon deplasmanında son dakikada atılan gol, Galatasaray için umut oldu. Ligde kalan 4 maçının 3'ünü evinde oynayacak olan sarı kırmızılılar, devre arasına kadar puan kaybı yaşamak istemiyor

Aslan, yeniden ümitlendi

Bir gol, Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutları dağıttı. Trabzon deplasmanından 4 yıl sonra puan çıkaran sarı kırmızılılarda, futbolcuların ortaya koyduğu mücadele teknik direktör Fatih Terim ve ekibinden tam not aldı.

Özellikle ikinci yarıda yenen gole verilen reaksiyon ve kazanma hırsı, tecrübeli teknik adamı bir hayli memnun etmiş görünüyor. 

İlk yarıda kalan 4 maçın 3'ünü Türk Telekom Stadı'nda oynayacak olan Galatasaray, puan kaybı yaşamak istemiyor.

Fatih Terim tüm planlarını da Ocak ayında göre yapıyor.

Deneyimli çalıştırıcı en büyük dezavantajlarının, sezon başı kampını tam kadro yapamamak olduğunu düşünüyor.

Sarı kırmızılı takımda 7 oyuncu, kampın büyük bir bölümünde yer almamıştı.

Terim; Feghouli, Muslera, Lemina, Nzonzi, Seri, Falcao, Emre Mor ve takımda kalması halinde Belhanda’nın devre arası kampıyla tüm eksiklerini gidereceği fikrinde. 

Yönetim de, yapılacak takviyelerle takımın ligin ikinci yarısına damga vuracağına emin.

Onyekuru'yu yeniden renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'da, Linnes de ikinci yarıda kadroya katılacak.

Sakatlıkları nedeniyle verim alınamayan Radamel Falcao ve Emre Akbaba'nın da, sezonun ikinci yarısına hazır bir şekilde dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY’DA FEGOULİ VE LEMİNA ŞOKU

Galatasaray'da Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı." denildi

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