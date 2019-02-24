Aslan uzatmada üç puanı kaptı

Galatasaray Akhisarspor maçı ile Spor Toto Lig'de 23. hafta heyecanı devam etti. Zorlu maçta ev sahibi Galatasaray Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Aslan, Başakşehir'i takibe devam ederken kritik üç puanı 90+4'te Mitroglou'nun golü getirdi

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk. 86 Yunus Akgün), Mitroglou

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker (Dk. 79 Bilal Kısa), Rotman, Onur Ayık (Dk. 74 Regattin), Sissoko, Barbosa, Manu (Dk. 82 Cikalleshi)

Galatasaray Akhisarspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı devam etti. Lider Medipol Başakşehir’in en yakın takipçisi Galatasaray, evinde 1-0’lık skorla Akhisarspor’u geçti. 45 puana çıkan Aslan, Medipol Başakşehir’i 6 puan geriden takibe devam etti.

Nefes kesen mücadelede galibiyeti getiren gol ise Kostas Mitroglou’ndan geldi. 90+4’te Kostas Mitroglou, Galatasaray kariyerinin ilk golüne imza attı ve çok önemli bir üç puanı takımına kazandırdı. Son sırada yer alan Akhisarspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmaya çok yaklaştı ancak olmadı, konuk ekip 18 puanda kaldı.

74 ve 78’de iki topu direkten dönen Galatasaray, direkler ve kaleci Milan Lukac’a takıldı. Lukac, 90+4’te ceza sahası dışına kadar açıldı ve topa müdahale etmek istedi, Lukac’ın temas ettiği top Yunan golcünün önünde kaldı ve Mitroglou topu ağlara gönderdi.