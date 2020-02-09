Aslan üç attı üç aldı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest (Dk. 81 Gohou), Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 58 İlhan Depe), Ndongala (Dk. 65 Anıl Koç), Thiam
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri (Dk. 80 Selçuk İnan), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 65 Onyekuru), Ömer Bayram, Adem Büyük
Goller: Dk. 7 Meriah (Kendi kalesine), Dk. 22 (Penaltıdan) ve 41 Adem Büyük (Galatasaray)
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.
Fatih Terim, Kasımpaşa maçında ligde geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor müsabakanın 11’inden farklı olarak sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile orta sahada sarı kart cezası biten Lemina’ya görev verdi.
Sakatlıktan yeni kurtulan Saracchi'nin 3. dakikada sakatlanması ile şok yaşayan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Kasımpaşa karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, zirve yarışında "Ben de varım" dedi
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Meriah (kendi kalesine), 22. (pen.) ve 41. dakikalarda Adem Büyük attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a yükseltirken, Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.