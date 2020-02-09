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Aslan üç attı üç aldı

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı

Aslan üç attı üç aldı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest (Dk. 81 Gohou), Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 58 İlhan Depe), Ndongala (Dk. 65 Anıl Koç), Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri (Dk. 80 Selçuk İnan), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 65 Onyekuru), Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Meriah (Kendi kalesine), Dk. 22 (Penaltıdan) ve 41 Adem Büyük (Galatasaray)

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti.

Fatih Terim, Kasımpaşa maçında ligde geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor müsabakanın 11’inden farklı olarak sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile orta sahada sarı kart cezası biten Lemina’ya görev verdi.

Sakatlıktan yeni kurtulan Saracchi'nin 3. dakikada sakatlanması ile şok yaşayan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Kasımpaşa karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, zirve yarışında "Ben de varım" dedi

Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Meriah (kendi kalesine), 22. (pen.) ve 41. dakikalarda Adem Büyük attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a yükseltirken, Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

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