Aslan sürprize izin vermedi

Tuzlaspor: Bayram, Tarık, Kemal, Erdinç, Bülent, Gökcan, Muhammed, Sadık, Yasin, Umut, Göksu.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 2-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekip, deplasmanda 4-0 galip gelerek son 16'ya adını yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray mücadelenin 10. dakikasında Nagatomo'nun golüyle öne geçti. Sezon başında sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao, Türkiye Kupası'nda da ilk golünü Tuzlaspor karşısında 16. dakikada attı. Böylelikle Kolombiyalı yıldız resmi maçlarda 2. golünü kaydetti. İlk yarı Feghouli'nin uzatma anlarında attı golle Galatasaray'ın 3-0 önde bitirdi. Mücadelenin ikinci yarısında üstün oyununu sürdüren Galatasaray 90+2' de Belhanda'nın golüyle skoru 4-0 yaptı ve turu geçen taraf oldu. Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda'nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

16. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao'yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

45+1. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4