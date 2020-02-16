Aslan seriyi bozmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina (Dk. 90 Ahmet Çalık), Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük (Dk. 81 Falcao)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 71 Donald), Gökhan Töre (Dk. 46 Kjartansson), Walter (Dk. 90 Erkan Kaş), Bifouma, Umut Bulut

Gol: Dk. 45 Adem Büyük (Penaltıdan) (Galatasaray)

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmzılı ekip, Adem Büyük'ün 45. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera yerden soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun plase şutunda top üstten auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

GOL 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

57. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma, Donk ile ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünde pozisyonun başlangıcında Bifouma'nın ofsaytta meşin yuvarlağı aldığı belirlendi ve penaltı iptal edildi.

78. dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Bifouma, bekletmeden vurduğu topu yandan auta attı.

84. dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun sol çaprazdan vurduğu top uzak direğin yanından oyun alanını terk etti.

86. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde buluşan Falcao'nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.