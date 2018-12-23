Aslan nihayet kazandı

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında sahasında son haftaların formda takımı Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 4-2'lik skorla kazandı ve kötü gidişat bu zorlu mücadelede son buldu

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında sahasında Sivasspor'u ağırladı. Futbolseverlerin bir kez bile gözlerini ekranlardan ayıramadığı, heyecan düzeyi üst düzey bir maça ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadyumu'nda Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının önünde 4-2'lik galibiyet alarak kötü gidişata 'dur' dedi.

Takımın başına Hakan Keleş'in geçmesinden sonra yüksek bir form grafiği yakalayan Sivasspor ise

maça iyi başlamasına rağmen 2. yarıda istediği gibi bir oyun ortaya koyamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yiğidolar adına Robinho etkili bir performans sergiledi. Ancak Brezilyalı'nın mücadelesi galibiyete yetmedi.

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 20'inci dakikada penaltıdan Eren Derdiyok, 30'da Feghouli, 53 ve 69'da da Onyekuru attı.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 9 ve 41'inci dakikalarda Robinho kaydetti.

Ligin ilk yarısını 3 puanla kapatan Galatasaray, puanını 29'a çıkarttı. Demir Grup Sivasspor 24 puanda kaldı.