Aslan, Moskova’da dondu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2-0 mağlup oldu.

RZD Arena'da İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönettiği mücadelede Lokomotiv Moskova ilk yarıyı 43. dakikada Grzegorz Krychowiak'ın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı etkili oyununu sürdüren Rus temsilcisi 54. dakikada Vladislav Ignatyev ile farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lokomotiv Moskova mücadeleden 2-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Rusya temsilcisi gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Devler Ligi iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken maçtan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için gruptaki son maçından puan ya da puanlar alması gerekecek.

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