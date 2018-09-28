Aslan, Maicon ile kükredi

Galatasaray, müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu attığı golle bu sezon ilk kez gol ağları havalandırmış oldu

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk (Dk. 65 Onyekuru), Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 38 Fernando), Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Rodrigues, Eren Derdiyok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman Gör, Leo, Scuk, Kone, Sunu (Dk. 70 Erhan Çelenk), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Taylan Antalyalı), Emrah Başsan (Dk. 89 Osman Şahin), Munsy

Gol: Dk. 74 Maicon (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Galatasaray, müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu attığı golle bu sezon ilk kez gol ağları havalandırmış oldu.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan konuk takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi. Terim'in öğrencileri BB Erzurumspor maçıyla birlikte ligde oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı.

Galatasaray ligin 8. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurumspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayı içinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maicon kullandı. Brezilyalı stoperin vuruşunda top kaleci Sehic'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

11. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Ndiaye, ceza sahası yayı gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, Sehic topun sahibi oldu.

17. dakikada Acka'nın hatalı pasında topu kaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda, kaleci Sehic sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli, pasını gerideki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir pozisyon yaşanmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

52. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

55. dakikada Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını uygun durumdaki Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas önünde yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

65. dakikada İbrahim Akdağ'ın uzaktan şutunda, top yandan auta çıktı.

67. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkte Serdar Aziz'in kafayla vurduğu top, yandan auta gitti.

GOL 74. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0.

81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağı soluna çekerek şutunu attı. Etkisiz giden şutta kaleci Sehic, yatarak topun sahibi oldu.

Mücadele, 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.