Aslan koltuğu geri aldı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ligde liderlik koltuğu yer değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetle puanını 60’a çıkardı ve liderliği yükseldi. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle liderliği Başakşehir’e kaptırmıştı.

4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Clicyh'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Visca kontrol ettiği topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde Adebayor'un ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında iyi yükselen Denayer'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

43. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ön direkte Gomis'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

51. dakikada Adebayor’un pasında Elia ceza sahası içinde topla buluştu. Bu savunmadan sıyrılmaya çalışırken Emre Belözoğlu topu kaptı ve çaprazdan sert vurdu. Muslera gole izin vermedi.

53. dakikada Garry Rodrigues sol kanattan 3 rakibini de geçerek ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Volkan Babacan 2 hamlede topa sahip oldu.

60. dakikada Mariano, önce Belhanda ardından da Feghouli’yle paslaşarak ceza sahası önüne geldi ve sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

70. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre’nin ortasında ön direkte kafayı Mahmut vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.

83. dakikada Clichy’nin soldan yaptığı ortada arka direkte Caiçara gelişine vurdu. Direğe çarpan top Muslera’da kaldı.

90. dakikada kazanılan korner atışını Belhanda kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top Adebayor’a çarpıp ağlara gitti. 2-0