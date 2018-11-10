Aslan kendine geldi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 2 golünü atan Onyekuru maça damga vuran isim oldu

Kötü günler geçiren Galatasaray, Kayserispor deplasmanında rahat bir nefes aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Galatasaray, Onyekuru ile 17. dakikada 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 74'te bir kez daha sahneye çıkan Onyekuru, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kayserispor'da Lopes 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra daha rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, Ömer Bayram ile 88. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

3 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı ve lider Medipol Başakşehir arasındaki 4 puanlık farkın daha da açılmasına izin vermedi. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.