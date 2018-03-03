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Aslan, Karabükspor'u 'yedi' bitirdi

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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, son sıraya demir atan Kardemir Karabükspor karşısında şov yaptı. Sarı Kırmızılılar, ilk yarısını 6-0 önde tamamladığı maçı 7-0 kazandı, liderliğini sürdürdü. Galatasaray 2 rekorun kıyısından dönerken; karşılaşmayı 4 golle tamamlayan Bafetimbi Gomis kariyer rekoru kırdı

Aslan, Karabükspor'u 'yedi' bitirdi
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u tarihi bir skorla mağlup etti. Rakibini 7-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, liderliğini sürdürdü. Galatasaray'da Fransız forvet Gomis attığı 4 golle maça damgasıın vuran isim oldu.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Galatasaray, golcüsü Gomis ile 5. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Özgür Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

18'de Gomis skoru 3-0 yaptı. 25. dakikada "Hat-Trick" yapan Gomis, farkı 4'e çıkardı: 0-4 Gomis durdurulamıyor. Fransız golcü 33. dakikada skoru 5-0'a taşıdı, Rodrigues, 40. dakikada skoru 6-0 yaptı.

Sinan Gümüş, 64. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 0-7

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Süper Lig'de 16 galibiyetini alan Galatasaray, puanını 50'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı. 

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